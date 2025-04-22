«Россети Московский регион» обеспечили дополнительной мощностью металлообрабатывающий завод в Сергиево-Посадском городском округе

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» в рамках договора на технологическое присоединение дополнительно выдали 630 кВт мощности металлообрабатывающему заводу по производству нефтегазового оборудования «Меттойл» на территории индустриального парка «М-8» Сергиево-Посадского городского округа.

Энергетики Сергиево-Посадского района электрических сетей (РЭС) построили блочную комплектную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА, кабельную линию 6 кВ протяженностью 80 метров, смонтировали ячейку 6 кВ в центральном распределительном пункте (ЦРП), а также реконструировали кабельную линию 6 кВ длиной 1,5 км.

Справочно: Общая площадь двухэтажного здания завода – более 9,7 тыс. квадратных метров. На территории возвели производственный блок площадью почти 9 тыс. квадратных метров, насосную станцию, блочную трансформаторную подстанцию и пожарный резервуар. Металлообрабатывающий завод «Меттойл» специализируется на производстве расходного оборудования в области нефтедобычи. Планируемый объем обрабатываемого металла – 1,75 тонн/сутки.