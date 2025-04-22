«Россети Северный Кавказ» обсудили с операторами связи Карачаево-Черкесии порядок размещения ВОЛС на энергообъектах

В филиале «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» прошла встреча с представителями пяти операторов связи и интернет-провайдеров Карачаево-Черкесии по улучшению взаимодействия при размещении на энергообъектах волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

В ходе совещания начальник отдела оказания дополнительных услуг Департамента перспективного развития и технологического присоединения «Россети Северный Кавказ» Владимир Андриянцев рассказал о необходимости устранения практики бездоговорного размещения ВОЛС на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Он также обозначил порядок взаимодействия, который поможет более эффективно выстроить эту работу, и ответил на все вопросы участников совещания.



В свою очередь, исполняющий обязанности заместителя директора филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» по развитию и реализации услуг Ренат Хачиров разъяснил алгоритм согласования работ и допуска специалистов операторов связи для безопасного монтажа ВОЛС.



Необходимость в такой встрече возникла в связи с тем, что энергетики фиксируют факты незаконного размещения ВОЛС сторонних организаций на опорах ЛЭП. Это создает угрозу для стабильного функционирования энергосистемы региона: затрудняет выполнение ремонтных и восстановительных работ, может привести к технологическим нарушениям на энергообъектах, перебоям в электроснабжении потребителей, а также к несчастным случаям.



В течение первого квартала 2025 года специалисты филиала уже выявили 9 282 факта незаконного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП. В результате проведенной работы по всем этим фактам уже заключены соответствующие договоры.



«Россети Северный Кавказ» ведут системную работу по выявлению незаконных размещений ВОЛС на энергообъектах во всех регионах производственной деятельности компании. Энергетики просят сообщать о фактах самовольного монтажа линий связи на опорах ЛЭП по номеру горячей линии: 8 800 220 0 220 (круглосуточно, бесплатно, анонимность гарантируется).