«Россети Центр и Приволжье» обеспечили мощностью молокоперерабатывающее предприятие в Нижегородской области

22 апр. 2025, 16:45
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Центр и Приволжье
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Филиал «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» завершил работы по технологическому присоединению нового цеха АО «Княгининское молоко» к электросетям.

В рамках работ энергетики подключили мощность 977,3 кВт, выполнили настройку оборудования на подстанции «Княгинино» и проложили кабельную линию 10 кВ протяженностью 1,2 км, применив метод горизонтального наклонного бурения. Также на объекте внедрена интеллектуальная система учета электроэнергии. Все обязательства по договору технологического присоединения выполнены в полном объеме.

АО «Княгининское молоко» – одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Нижегородской области. Проект модернизации электроснабжения направлен на повышение надежности энергоснабжения и эффективности производства.

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