«Россети Центр и Приволжье» обеспечили мощностью молокоперерабатывающее предприятие в Нижегородской области

Филиал «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» завершил работы по технологическому присоединению нового цеха АО «Княгининское молоко» к электросетям.

В рамках работ энергетики подключили мощность 977,3 кВт, выполнили настройку оборудования на подстанции «Княгинино» и проложили кабельную линию 10 кВ протяженностью 1,2 км, применив метод горизонтального наклонного бурения. Также на объекте внедрена интеллектуальная система учета электроэнергии. Все обязательства по договору технологического присоединения выполнены в полном объеме.

АО «Княгининское молоко» – одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Нижегородской области. Проект модернизации электроснабжения направлен на повышение надежности энергоснабжения и эффективности производства.