В 1 квартале 2025 года филиал «Чувашэнерго» заключил 633 договора на технологическое присоединение

С начала года энергетики обработали более 1,6 тыс. обращений от потребителей Чувашской Республики. Рост количества клиентских заявок составил порядка 13%. Значительная часть вопросов касалась технологического присоединения к электрическим сетям, коммерческого учета электроэнергии и дополнительных (нетарифных) услуг.

В 1 квартале текущего года филиал «Чувашэнерго» выполнил обязательства по технологическому присоединению 491 малоэтажного жилого дома, 38 социально значимых объектов, среди которых 4 медицинских учреждения, котельная, детский сад, объекты водоснабжения и др. Объем выданной мощности составил более 17 МВт.

Подать заявку на ТП можно через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.