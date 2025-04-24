В ОЭЗ «Дубна» запускается станкостроительное производство почти за 400 млн рублей

Резидент особой экономической зоны «Дубна» – ООО «Компания Востокмаш», получил все необходимые разрешения для запуска предприятия по производству оборудования для металлообработки, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На территории ОЭЗ «Дубна» запускается очередное производство. Здесь «Компания Востокмаш» начнет выпуск станков с модулями ЧПУ для электроэрозионной обработки металлов. В рамках первого этапа реализации проекта компания построила объект общей площадью 1,4 тыс. кв.м. Суммарно инвестор планирует построить 4,9 тыс. кв.м административно-производственных площадей. Общий объем инвестиций в проект составит 388 млн рублей. На предприятии будет создано 60 рабочих мест», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках запуска производства компания будет выпускать электроэрозионные станки, позволяющие производить высокоточную обработку металлов и сплавов посредством электроэрозионного влияния (размерного плавления металла или сплава в результате термического воздействия электрического разряда большой мощности). В производственной линейке резидента ОЭЗ «Дубна» будет, по меньшей мере, три модели станков с ЧПУ.

Проект ООО «Компания Востокмаш» направлен на обеспечение технологического суверенитета страны и позволит заместить импортное оборудование за счет станков собственной разработки.