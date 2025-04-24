В Системном операторе стартовал цикл лекций для студентов НИУ «МЭИ» в рамках совместно разработанной дисциплины

Курс лекций специалистов Системного оператора для магистрантов Национального исследовательского университета «МЭИ» проводится в рамках обучения по разработанной совместно с вузом дисциплине «Технологические основы управления режимами».

В рамках первого лекционного дня студенты прослушали лекции заместителя директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС» Юрия Вишневского «Структура и развитие системы оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России и оперативно-технологического управления в сетевых организациях», руководителя Центра подготовки персонала АО «СО ЕЭС» Ивана Пыхова «Основные параметры ЕЭС России» и «Управление электроэнергетическим режимом ЕЭС России» и заместителя руководителя дирекции по развитию ЕЭС АО «СО ЕЭС» Дмитрия Яриза «Система планирования перспективного развития электроэнергетики», а также посетили с экскурсией Центр подготовки персонала АО «СО ЕЭС» и диспетчерский щит Главного диспетчерского центра

А впереди у магистрантов еще два полноценных дня учебы в апреле и мае с 5 лекциями по ключевым деловым процессам Системного оператора от руководителей соответствующих структурных подразделений Общества.

«Мы ждем, что в рамках курса лекций работники компании расскажут об особенностях их работы, о том, что такое оперативно-диспетчерское управление в принципе, какие в компании есть сопутствующие службы, помимо оперативно-диспетчерской, и как много разных задач они выполняют для того, чтобы наша энергосистема работала устойчиво и надежно. Мы надеемся получить новые знания, которых не дают в теоретическом курсе в нашем вузе. Теоретический курс сильно отличается от практических задач, которые решают работники Системного оператора, от них хочется услышать, с какими трудностями они сталкиваются в работе и какие навыки нужно уже сейчас в себе развивать для успешной карьеры в будущем», – говорит один из слушателей курса, магистрант 1 курса НИУ «МЭИ» Дмитрий Стаценко.

«НИУ «МЭИ» –ведущий профильный вуз страны, который мы рассматриваем как кузницу квалифицированных кадров для энергетики в целом, и в частности, для оперативно-диспетчерского управления. Будучи сам выпускником МЭИ, могу не понаслышке судить о качестве образования, получаемого в этом вузе. Достигнутая договоренность о разработке совместной учебной дисциплины позволяет нам в доступной форме, но достаточно подробно и глубоко знакомить студентов с технологическими аспектами деятельности компании и дает им возможность уже сейчас ориентироваться в направлении дальнейшего профессионального развития. Моя вводная лекция была посвящена структуре оперативно-диспетчерского управления и основным функциям Системного оператора, взаимодействию с субъектами электроэнергетики, и я вижу, что ребята уже многое знают, а о чем не знают – не стесняются спрашивать, ведут себя очень активно и вопросы задают грамотные», – отметил Юрий Вишневский.

Курс лекций для студентов НИУ «МЭИ» проводится в Системном операторе второй год подряд. Проведение лекций работниками АО «СО ЕЭС» в соответствии с программой совместно разработанной учебной дисциплины организовано в рамках соглашения о сотрудничестве между НИУ «МЭИ» и Системным оператором. Соглашение было подписано Председателем Правления АО «СО ЕЭС» Федором Опадчим и ректором НИУ «МЭИ» Николаем Рогалевым 14 октября 2021 года на Международном форуме «Российская энергетическая неделя». Документ предусматривает сотрудничество по подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров, а также учебно-методической деятельности, направленной на совершенствование образовательных программ.