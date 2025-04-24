«Россети Сибирь» на развитие электросетевого комплекса Алтая направят более 2 млрд рублей

Компания "Россети Сибирь" направит более 2 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса в Алтайском крае и Республике Алтай в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе энергокомпании.

"Всего на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства [Алтайского] края и Республики [Алтай] в этом году будет направлено более 2 млрд рублей. Объем инвестиций и затрат на ремонты утверждается тарифным решением. Износ сетевого комплекса в крае и республике составляет более 80%, и средств, заложенных в тариф, недостаточно для полного обновления", - сообщили в пресс-службе.

В частности, планируется модернизация и реконструкция подстанций 35 кВ "Ларичихинская", 110 кВ "Волчихинская" и "Предгорная" в Алтайском крае. На объектах будет заменено силовое оборудование, что обеспечит прирост мощности, повышение надежности электроснабжения и возможность подключения новых потребителей.

Кроме того, в Республике Алтай ведется строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ, которая соединит два региона. Также начнется реконструкция участка линии 110 кВ "Манжерокская - Чергинская". Техническому перевооружению подвергнутся подстанции "Сигнал", "Рудничная", "Акташская" и "Улаганская".

Энергетики совместно с региональными властями и при поддержке депутатского корпуса неоднократно обращались в правительство РФ за финансовой поддержкой. В компании ожидают, что уже в текущем году на реализацию программы повышения надежности электроснабжения Алтайского края и Республики Алтай будут выделены федеральные средства.