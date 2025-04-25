Технический комитет 016 «Электроэнергетика» Росстандарта поделился опытом с членами смежного ТК 333 «Вращающиеся электрические машины»

Представители Системного оператора приняли участие в заседании смежного технического комитета по стандартизации ТК 333 «Вращающиеся электрические машины».

Заместитель председателя возглавляемого Системным оператором Технического комитета Росстандарта 016 «Электроэнергетика», заместитель руководителя дирекции по развитию ЕЭС Дмитрий Афанасьев и ответственный секретарь ТК 016, начальник отдела стандартизации Департамента параллельной работы и стандартизации Юрий Федоров поделились опытом развития национальной и межгосударственной стандартизации.

Дмитрий Афанасьев обратил внимание на взаимосвязанность развития нормативных технических документов в электроэнергетике и активное применение ссылок на национальные стандарты в нормативных правовых актах Правительства РФ, министерств и ведомств, и в первую очередь, Минэнерго России.

«Благодаря такой связке наиболее важные требования национальных стандартов становятся обязательными для применения в отрасли», - отметил Дмитрий Афанасьев.

Говоря о смежной области деятельности МТК 541 и МТК 333 и МТК, Дмитрий Афанасьев отметил, что в настоящее время в смежной области находится 11 действующих стандартов, планируется разработка еще двух национальных стандартов – по общим техническим условиям на капитальный ремонт гидрогенераторов и по методике оценки технического состояния гидрогенераторов (обновление ГОСТ Р 55260.2.2).

В рамках обсуждения вопроса об актуализации и проверке научно-технического уровня действующих стандартов Дмитрий Афанасьев и Юрий Федоров в совместном докладе подробно рассказали о методике проверки стандартов, разработанной в рамках МТК/ТК «Электроэнергетика» совместно с Институтом стандартизации, которая прошла опробование в России, а также в МТК 541.

«Форма проверки стандартов разработана на основании нормативных требований к содержанию и изложению стандартов. По итогу анкетирования членов ТК 016 и МТК 541 сформирована сводная информация по трем блокам вопросов – общий, нормативный и технологический – по восьми ГОСТам возрастом более 10 лет, что представляет основу для принятия решения о дальнейшем применении или обновлении стандарта», – подчеркнул Юрий Федоров.

В завершение доклада были представлены предложения по активизации деятельности в области межгосударственной стандартизации на опыте МТК 541.