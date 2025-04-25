Алексей Кулапин: необходимы единые подходы к формированию федеральной и отраслевой статистики

На итоговом заседании коллегии Федеральной службы государственной статистики генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин озвучил предложения по совершенствованию системы сбора и обработки больших массивов данных.

В своем докладе глава Агентства отметил возрастающую роль информации для принятия организационных и управленческих решений, направленных на стабильное социально-экономическое развитие России.

«Вместе с ростом запросов и требований к детализации растет и количество источников информации, а также скорость обмена ею. И абсолютно оправданно при принятии различного рода решений использовать не только данные официального статистического наблюдения, но и данные из других источников», – подчеркнул Алексей Кулапин.

В этой связи, по словам спикера, при формировании статистических данных важно выработать унифицированный подход по работе с ними, что обеспечит их связанность и однозначность трактовки, скоординировать действия на всех уровнях государственного и корпоративного управления, внедрять использование современных информационных технологий. Как следствие, совершенствование статистического производства позволит снизить нагрузку на респондентов и обеспечить целостную и непротиворечивую картину данных.

В качестве примера успешного межведомственного взаимодействия генеральный директор РЭА Минэнерго России привел реализованный в 2024 году Росстатом, Минцифры России, Минэнерго России и ПАО «Норникель» пилотный проект по созданию и внедрению механизма сбора данных с юридических лиц посредством государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП). В ней использовалась заранее сформированная единая метамодель ряда статистических показателей, предусмотренных как в формах федерального статистического наблюдения, так и в формах предоставления информации в государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса – ГИС ТЭК. Благодаря этому респонденты получили возможность единоразового предоставления отчетных данных по принципу «одного окна».

В завершение выступления Алексей Кулапин отметил, что РЭА Минэнерго России как оператор ГИС ТЭК и центр отраслевой статистики готово внести свой вклад в развитие системы государственной статистики. В качестве предложений по совершенствованию механизма сбора данных он обозначил необходимость создания целевой модели деятельности Росстата и ФОИВ, обеспечивающей взаимодействие по ведению моделей данных и обмену собираемой статистической информацией, важность разработки и внедрения государственных стандартов и удобных инструментов работы с данными, а также синхронизации и унификации подходов по выпуску нормативных правовых актов, определяющих методологию формирования различных наборов данных и далее непосредственно сбор информации.