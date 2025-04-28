Итоги Международной выставки ExpoElectronica

С 15 по 17 апреля 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо» с успехом прошли 27-я Международная выставка ExpoElectronica и новая специализированная выставка информационных технологий и решений для цифровой трансформации ExpoCifra

ExpoElectronica — важное звено в цепочке бизнес-процессов всей электронной промышленности в России и дружественных странах. Экспозиция этого года отличилась рекордным числом участников, прибывших как из России, так и из стран-партнеров, демонстрируя интенсивный рост сектора благодаря синергии усилий предпринимательства и государственной поддержки, направленных на достижение технологической независимости.

В работе выставок приняли участие 29 330 специалистов, которые представляли 12 755 производственных предприятий, а также 825 предприятий-участников, включая 424 экспонента из России, Беларуси и Кыргызстана, 401 компания из Китая (включая коллективный стенд провинции Чжэцзян), Индии, ОАЭ. Общая площадь выставки составила 35 000+ кв.м.

На ExpoElectronica тысячи торговых марок продукции были продемонстрированы в рамках 4-х ключевых разделов, охватывающих весь цикл производства от изготовления компонентов до разработки и сборки конечных электронных и цифровых систем.

Основные направления, в которых работают участники выставки ExpoCifra: большие данные, аналитика и облачные решения; ИТ-инфраструктура и программное обеспечение; Оборудование, решения и услуги для транспорта, навигации и телекоммуникаций; Цифровизация и автоматизация бизнеса, города и производства. Взаимодействие электронной индустрии и сферы информационных технологий создает предпосылки для общего прогресса и осуществления масштабных инициатив для передовых технологических предприятий.

Выставки с официальными визитами посетили представители посольства КНР и Армении.

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации В.В. Шпак принял участие в мероприятиях выставки, в том числе подписании ряда соглашений в сфере развития электронной промышленности.

В ходе визита замминистра отметил: «Выставка ExpoElectronica является эффективной платформой для налаживания продуктивного диалога между государственными структурами и деловыми кругами. Данное событие играет важную роль в заключении стратегических соглашений и укреплении партнерских взаимоотношений, способствуя устойчивому развитию предприятий и следованию мировым промышленным трендам. Видно, что деловая активность очень высокая, российские предприятия больше внимания уделяют своему продвижению, а значит мы все делаем правильно».

Премия Electronica

В этом году номинанты премии Electronica представили свои разработки в 6 категориях. Победителей, как и прежде, выбирали независимая группа экспертов в формате личной онлайн-защиты проекта, а также посетители выставки посредством онлайн-голосования на сайте.

Образцы, выдвинутые на соискание премии в этом году, были доступны для ознакомления посетителям на протяжении всей выставки в специальных витринах. Все желающие могли лично оценить представленные разработки. В следующем году премия Electronica вновь откроет свои двери для новых участников, а также будет рада видеть тех, кто уже принимал участие ранее.

Деловая программа

В течение трех дней было проведено 30 специализированных мероприятий с участием 142 докладчиков, среди которых - представители государственных органов, общественных организаций и руководители крупных компаний. Эксперты отрасли обсудили наиболее актуальные вопросы как в области развития электроники, так и на стыке электроники и информационных технологий. В частности, были затронуты темы, посвященные прогрессу в робототехнике, искусственном интеллекте, вычислительной технике, интеллектуальной электронике, концепции "умного города" и эффективным цифровым решениям.

15 апреля 2025 года состоялось торжественное открытие выставок ExpoElectronica и ExpoCifra с участием Директора Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Ю.В. Плясунова, Исполнительного директора Ассоциации «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» В. А. Смирновой, Генерального директора АНО «Консорциум «Вычислительная техника» С. С. Легостаевой, Председателя правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Е. А. Дудорова, Директора Международных выставок ExpoElectronica и ExpoCifra Р. М. Мангушевой.

Ю. В. Плясунов, директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России подтвердил, что выставка ExpoElectronica объединяет производителей электронных компонентов, приборов и других решений, из года в год помогает развивать кооперацию. «Рост в регулируемом сегменте уже составил 61%. Окно возможностей для игроков рынка сегодня трансформируется, и, на мой взгляд, по итогу выставки нам нужно будет ответить на важный вопрос: готова ли отрасль к вероятному возвращению западных компаний?», - подчеркнул он.

15 апреля 2025 года Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации В. В. Шпак ознакомился с экспозицией выставки и от имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации подписал соглашения о сотрудничестве с Российским научным фондом, Фондом перспективных исследований, ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» , а также с АНО «Консорциум печатных плат». Во время обхода площадки особый интерес В.В. Шпак проявил к российским разработчикам и производителям ЭКБ, а также конечным решениям в области робототехники, вычислительных систем и цифровых систем.

15 апреля 2025 года АО «НИИМЭ» (входит в ГК «Элемент») и АО «ИнфоТеКС» подписали соглашение о сотрудничестве на выставке ExpoElectronica 2025, в рамках которого было принято решение отработать совместимость систем криптозащиты.

16 апреля 2025 года Депутат Государственной Думы, Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Д. Б. Кравченко посетил с официальным визитом Международные выставки ExpoElectronica и ExpoCifra 2025, и ознакомился с экспозицией отечественных производителей вычислительной техники.

Одним из главных мероприятий первого дня стала сессия «Электронная промышленность в условиях глобальных вызовов», в ходе сессии была выделена проблема финансовой нагрузки на приборостроителей как на самое незащищенное звено в цепочке. Таким образом, важно обеспечить защиту рынка и спроса на продукцию со стороны регуляторов.

Тренд-сессия «Электроника в развитии БАС» привлекла множество специалистов отрасли, основными темами для обсуждения были: актуальное положение дел в сфере беспилотных авиационных систем; вклад отечественных предприятий радиоэлектронной промышленности в осуществление национального проекта по развитию БАС; значение формируемой федеральной сети научно-производственных центров БАС в качестве механизма государственной помощи региональным фирмам, а также функция отраслевых объединений в обеспечении горизонтальной интеграции этих фирм между регионами.

Далее прошла дискуссионная сессия «Электроника России будущего 2025. Вектор на локализацию», в сессии обсуждались меры поддержки отечественных производителей электронной компонентной базы (ЭКБ) и радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).

Во второй день выставки на Электроника Арена прошла тренд-сессия «Электронное машиностроение». В ходе сессии обсуждались вопросы развития российского электронного машиностроения, включая кадровое обеспечение, оборудование и средства измерения.

На отраслевой сессии «Инвестиционный потенциал электроники России и дружественных стран» участники дискутировали о траектории развития технологической компании, начиная с научно-исследовательских работ и заканчивая выходом на IPO. Обсуждалась роль государственных и частных инвесторов на этом пути, существующие формы поддержки на различных этапах, а также возможная заинтересованность банков в участии в развитии подобных проектов.

Тренд-сессия «Индустрия 4.0: роботизация и автоматизация» собрала много заинтересованных лиц, на ней обсуждали развитие российской робототехники. Евгений Дудоров рассказал о консорциуме, поддерживающем российских разработчиков и производителей робототехники, и о ключевых технологиях в этой области. Также были представлены направления государственной поддержки развития промышленной робототехники на 2025–2027 годы.

Тренд-сессия «Экономика данных» была одной из главных тем второго дня Деловой программы, где поднимались вопросы, связанные с нацпроектом и его главной целью - дальнейшей цифровизацией государства, укреплением технологической независимости и улучшением качества жизни граждан РФ. Алексей Мельников, генеральный директор Fplus, назвал нацпроект «Экономика данных» «базовым документом» цифрового развития. Он подчеркнул, что проект создаёт прогнозируемую повестку и позволяет бизнесу выстраивать стратегию на годы вперёд. Вместо новых стимулов спикер призвал к строгому исполнению действующих правил: «Нужны не гарантированные заказы, а гарантированное исполнение законов. И никаких подмен производителей!»

В заключительный день прошла сессия «Заметки на полях ExpoElectronica 2025. Дискуссия с производителями и потребителями ЭКБ», в рамках которой участники обсудили результаты отраслевого опроса по применению отечественной ЭКБ, проведенного в цифровом сообществе Electronica Connect, и пришли к выводу, что для достижения лидерства России в области ЭКБ нужно сконцентрироваться не только на регулировании, но и на реальных инновационных мерах. Чтобы преодолеть кризис, необходимо поднять стандарты качества и обслуживания, создать комфортные условия для дистрибьюторов и покупателей.

Сервисы для эффективного посещения

На выставках ExpoElectronica и ExpoCifra разработано и запущено в работу цифровое бизнес-сообщество Electronica Connect. Этот инструмент упрощает продуктивное общение в бизнес-среде, распространение экспертных знаний и быстрый доступ к свежей информации о важнейших тенденциях рынка в течение всего года. Electronica Connect консолидирует сообщество специалистов электронной индустрии и смежных секторов. В соответствии с нормами защиты информации, все пользовательские данные Connect надежно размещены и хранятся в Российской Федерации. В специальной студии Electronica Connect состоялось 41 интервью, в том числе 8 с китайскими участниками. Кроме того, на полях выставки было организовано 15 интервью на стендах участников.

Официальная поддержка:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Комитет Совета Федерации по экономической политике

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

Комитет Государственной Думы по экономической политике

Руководитель Инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Правительство Москвы

Российский союз промышленников и предпринимателей

Фонд перспективных исследований

Отраслевая поддержка:

Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ)

АКРП – Консорциум дизайн-центров

АНО Консорциум «Вычислительная техника»

Консорциум «Пассивные электронные компоненты»

Консорциум Робототехники и Систем Интеллектуального Управления

АНО «Консорциум печатных плат»

АО «МНТЦ МИЭТ»

АНО «Центр беспилотных систем и технологий»

Ассоциация производителей компьютеров и информационных технологий (АПКиТ)

Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20

Агентство цифрового развития

Индийская ассоциация электроники и сотовой связи

Форум Микроэлектроника

ТМТ Конференции

Агентство промышленного маркетинга «Трейсмаркет»

Спонсоры выставки:

Sinno – Международный Партнёр

I.C.T – Спонсор навигации

КОМТЕХ – Спонсор регистрации 14 и 15 залов

Ozon Банк – Спонсор входной группы зала 13

Матрикс Электроника – Спонсор входной группы зала 14

INWAVE – Спонсор входной группы зала 15

BOSTOCK – Спонсор рассылок

BOSTOCK – Спонсор пакетов

ITS – Партнёр сессии в рамках деловой программы

Информационный партнёр

Российская Газета

Ждем вас на выставках ExpoElectronica и ExpoCifra 2026, 14–16 апреля, МВЦ «Крокус Экспо».