«Россети Московский регион» выдали 150 кВт мощности новому складскому комплексу на севере Подмосковья

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» в рамках договора на технологическое присоединение к сетям выдали мощность в размере 150 кВт новому складскому комплексу в деревне Шелепино Дмитровского муниципального округа.

Энергетики построили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, проложили две кабельные линии 10 кВ 50 метров каждая, а также установили вводно-распределительный щит 0,4 кВ. Основной источник питания – подстанция 110 кВ «Константиново».

Справочно: Общая площадь складского комплекса – 13 тысяч квадратных метров. Он вместит на хранение 25 тысяч кубометров многономенклатурной продукции: виниловый сайдинг, полимерные фасадные панели, водосточные системы из ПВХ.