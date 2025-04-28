«Россети Северный Кавказ» разъяснили операторам связи порядок законного размещения ВОЛС на энергообъектах Ставрополья

В филиале «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» прошло рабочее совещание с представителями крупных операторов связи Ставропольского края.

От электросетевой компании в его работе приняли участие первый заместитель директора – главный инженер филиала «Ставропольэнерго» Павел Зинченко и заместитель директора по реализации и развитию услуг Михаил Тюлюпа, руководители и специалисты направления по оказанию дополнительных услуг.



Ключевой темой встречи стал вопрос устранения фактов незаконного размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на линиях электропередачи (ЛЭП), а также строгого соблюдения провайдерами техники безопасности при производстве работ на энергообъектах.

«В процессе осуществления технических работ по подвесу выявлен ряд нарушений. Самое грубое – несоблюдение техники безопасности при ведении работ на энергообъектах. Провайдеры размещают ВОЛС самостоятельно, без допуска и прохождения инструктажа по технике безопасности», – отметил Павел Зинченко.

Особое внимание энергетики обратили на организацию правильного монтажа линий связи на опорах ЛЭП. В рамках договорных отношений операторам необходимо разработать и согласовать с энергокомпанией проектную документацию в части строительства и эксплуатации линий связи. Это поможет принять во внимание все технические характеристики опор: их состояние, расчетную нагрузку и в дальнейшем избежать технологических инцидентов.



В ходе встречи стороны договорились о проведении совместной инвентаризации для определения четкого перечня задействованного имущества для его дальнейшей постановки на балансовый учет и заключения договоров.



На сегодняшний день в крае функционируют несколько десятков провайдеров, с которыми электросетевая компания взаимодействует на основании заключенных договоров. Несмотря на это, энергетики продолжают фиксировать случаи несанкционированного размещения ВОЛС. Только с начала года в результате обследования более 138 тысяч опор специалисты зафиксировали неучтенный подвес оптоволокна почти на 28 тысячах опор. В настоящее время по данным фактам ведется процедура заключения договоров.



Несанкционированная установка телекоммуникационного оборудования на линиях электропередачи несет многочисленные риски для устойчивой работы сетевой инфраструктуры края. Наличие стороннего оборудования затрудняет выполнение плановых ремонтных и восстановительных работ, может привести к повреждениям линий электропередачи, к перебоям в электроснабжении потребителей, а также к несчастным случаям.



В связи с чем «Россети Северный Кавказ» призывают операторов связи в обязательном порядке обращаться в электросетевую компанию для получения технических условий и заключения прямых договоров. Сотрудничество на законных основаниях позволит не только избежать судебных разбирательств, связанных с демонтажем ВОЛС, но и обеспечит проведение работ без риска для жизни персонала.