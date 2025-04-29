Сергей Собянин сообщил о планах развития московской трамвайной сети

Новая линия на проспекте Академика Сахарова соединит действующие трамвайные пути и позволит создать два диаметральных трамвайных маршрута общей протяженностью около 59 километров.

Сергей Собянин осмотрел строящуюся трамвайную линию на проспекте Академика Сахарова. Работы планируется завершить до конца этого года.

«Продолжаем развивать трамвайную сеть Москвы. Приступили к большому сложному проекту: на проспекте Академика Сахарова прокладываются трамвайные пути, которые соединят большую трамвайную сеть юга, центра, северо-востока и востока Москвы. Новые трамвайные маршруты охватят 19 районов Москвы и сделают транспортную доступность значительно лучше для жителей. Появятся новые маршруты. Площадь трех вокзалов, по сути дела, соединится трамвайными путями с Павелецким вокзалом», — рассказал Мэр Москвы.

Сергей Собянин добавил, что город создает серьезную транспортную инфраструктуру — фактически новые трамвайные диаметры, схожие с центральными диаметрами на железной дороге, которые cделали раньше.

«Трамвай продолжает возрождаться и давать новые и новые варианты передвижения. Комфортного, быстрого, практически бесшумного», — заключил Мэр Москвы.

Трамвайная линия на проспекте Академика Сахарова

Новая линия на проспекте Академика Сахарова соединит действующие трамвайные пути. Она позволит создать два диаметральных трамвайных маршрута общей протяженностью около 59 километров:

— № 39 от метро «Университет» до станции Новогиреево четвертого Московского центрального диаметра длиной 30,9 километра. Маршрут создадут за счет объединения действующих — № 37 и 39;

— № 3 от станции метро «Чертановская» до района Метрогородок длиной 27,8 километра. Его создадут за счет объединения маршрутов № 3 и 13.

Пассажиров на новых маршрутах будут перевозить современные трехсекционные вагоны «Витязь-Москва», а также односекционные вагоны нового поколения. Движение на участке организуют на автономном ходу без контактной сети. Пересечение Садового кольца не потребует изменений существующего режима работы светофоров.

Благодаря новым маршрутам более удобные и быстрые варианты ежедневных поездок получат около двух миллионов жителей ЮЗАО, ЮАО, ВАО и ЦАО. Время в пути для них сократится до 1,5 раза.

Кроме того, путь станет комфортнее примерно для 40 тысяч сотрудников многочисленных административных и финансовых учреждений, а также бизнес-структур, расположенных в районе проспекта Академика Сахарова. Среди них — Аналитический центр при Правительстве России, Арбитражный суд Московской области, Центральное таможенное управление, Минсельхоз России, Федеральная антимонопольная служба, Росимущество, Росфинмониторинг, ФГКУ «Росгранстрой».

Новая трамвайная линия на проспекте Академика Сахарова — сложный инженерный проект, реализуемый в условиях плотной городской застройки и активного трафика. При ее строительстве применяют технологию бесшовной укладки путей без стыков на усиленном монолитном основании и используют специальные виброизолирующие маты. Благодаря этому трамваи будут двигаться тихо и плавно.

Новые пути создают на обособленном полотне. Их отделят от проезжей части, что обеспечит бесперебойное движение трамваев.

Во время работ реконструируют расположенную рядом улично-дорожную сеть, в том числе в районе примыкания улицы Маши Порываевой к Каланчевской улице и Комсомольской площади, вблизи пересечения проспекта Академика Сахарова со Сретенским бульваром (Тургеневская площадь). Тротуары расширят до трех-шести метров и проведут ремонт существующего покрытия. Обновят и асфальт на проезжей части.

Для улучшения освещения на реконструируемых улицах установят 308 опор с современными энергосберегающими светильниками. Здесь также планируют разместить скамейки, урны, велопарковки и навигационные стелы. Кроме того, высадят около 200 деревьев, разобьют 13,7 тысячи квадратных метров газонов.

На проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой обустроят 16 трамвайных остановок, в том числе 11 новых и пять обновленных с приподнятыми платформами и современными павильонами ожидания. Помимо этого, организуют шесть наземных регулируемых пешеходных переходов и шесть светофорных объектов.

После ввода в эксплуатацию новых трамвайных путей автомобильное движение по проспекту Академика Сахарова организуют по трем полосам в каждую сторону.

Сейчас на объекте работают 200 человек и 41 единица техники. В основном завершена перекладка и реконструкция подземных коммуникаций. Специалисты приступили к укладке трамвайного полотна.