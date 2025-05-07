Энергетики модернизировали подстанцию для улучшения электроснабжения 60 домов в д. Благодать

Специалисты «Мособлэнерго» модернизировали электрооборудование трансформаторной подстанции, которая обеспечивает электроснабжением около 60 частных домовладений в д. Благодать м. о. Серебряные Пруды.

В середине апреля энергетики произвели замену оборудования в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ в закрытой трансформаторной подстанции ЗТП-58. В ходе работ вместо исчерпавших свой ресурс ячеек было установлено семь новых ячеек ЩО-70, с целью обеспечить надежное электроснабжение абонентов, а также безопасную работу обслуживающего персонала.

Работы были проведены в рамках программы капитального ремонта, ежегодно реализуемой «Мособлэнерго» в городских и муниципальных округах Подмосковья, где расположены сети компании.

Всего в 2025 году в м. о. Серебряные Пруды планируется отремонтировать больше километра ЛЭП и заменить оборудование в одной трансформаторной подстанции. При этом на территориях, закрепленных за Каширским ПО, а это г. Кашира, г. Озеры и м. о. Серебряные Пруды, запланирован капитальный ремонт на 18 энергообъектах, из которых высоковольтные воздушные линии общей протяженностью 3,2 км, низковольтные ВЛ длиной 3,2 км, 137 метров кабельных линий КЛ-0,4 кВ и шесть трансформаторных подстанций.