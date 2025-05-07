Компания Xinming поздравляет с Днём Победы

7 часов назад
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Источник:
Xinming Cable Machinery
Авторы и источники / Правообладателям

Дорогие клиенты и коллеги !

От имени компании Xinming сердечно поздравляем вас с Днём Победы — 9 Мая!

Этот великий праздник олицетворяет силу духа, мужество и единство, которые позволили отстоять свободу и мир. Мы глубоко чтим подвиг тех, кто сражался за Родину, и благодарим поколения героев за возможность жить и работать под мирным небом.

Пусть память о Победе вдохновляет нас на новые достижения, укрепляет веру в себя и в лучшее будущее. Желаем вам крепкого здоровья, стабильности, благополучия и мирного неба над головой!

С уважением и признательностью,
Команда Xinming

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Xinming Cable Machinery
Компания "Xinming" была основана в 1984 году и сейчас является одним из самых крупных и успешных производителей кабельного оборудования в Китае. Более чем 25-и летний опыт разработки и производства позволяет "Xinming" предлагать всю линейку оборудования для кабельной промышленности , в полной мере отвечающих мировым требованиям к подобному виду оборудования.   