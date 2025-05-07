Новая технология мониторинга нанокомпозитов улучшит производство новых материалов и отслеживание их свойств

Учёные из Лаборатории наноматериалов, Лаборатории иерархически структурированных материалов и Центра технологий материалов Сколтеха предложили новую двухэтапную технологию мониторинга многофункциональных полимерных нанокомпозитов. Исследование, опубликованное в журнале Carbon, описывает, как можно объединить наноматериалы разного размера для мониторинга полимерных композитов как во время их производства, так и при применении. Этот метод позволяет упростить производство материалов и отслеживать их свойства, обеспечивая понимание состояния материала во время эксплуатации без ущерба для его первоначальных механических характеристик.

«Мониторинг композитов в настоящее время основан на методах, которые пригодны либо для производства материалов, либо для их применения. Они часто не взаимозаменяемы, и мы хотели существенно изменить подход к работе с нанокомпозитами. Мы разработали простую и универсальную технологию, позволяющую упростить процесс на обоих этапах, и которая подходит для создания многофункциональных нанокомпозитов следующего поколения», — рассказал Хассаан Ахмад Батт, научный сотрудник Лаборатории наноматериалов и первый автор исследования.

Старший преподаватель Дмитрий Красников, один из научных руководителей работы, прокомментировал: «Идея работы заключалась в разработке простого и неразрушающего метода мониторинга на основе материалов. Полученная технология закладывает основу для будущих промышленных продуктов. Я считаю, что старые методы мониторинга, такие как внедрение оптоволокна или металлических нитей, теперь в значительной степени утратили свою актуальность. Просто помещая волокна из углеродных нанотрубок в нанокомпозиты во время их производства, мы можем отслеживать весь производственный процесс и переменные параметры. Углеродные нанотрубки не нужно демонтировать, поскольку они не приводят к изменению механических характеристик и могут использоваться для получения информации о повреждениях материала, деформациях и множестве других факторов в течение срока их службы».

Профессор Альберт Насибулин, заведующий Лабораторией наноматериалов Сколтеха, подробно рассказал о том, как в лаборатории разрабатывают современные наноматериалы и технологии: