Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов проверил электросетевую инфраструктуру Республики Коми

Компания обслуживает в регионе более 22 000 километров линий электропередачи и 212 подстанций 35-220 кВ.

В ходе рабочей поездки Вячеслав Торсунов проконтролировал работу подстанции 110 кВ «Соколовка». Этот центр питания обеспечивает резерв для транзита между энергосистемами Республики Коми и Кировской области. Установленная мощность энергообъекта — 12 МВА.

Подстанция «Соколовка» обеспечивает надежное электроснабжение 60 тысяч человек, а также командно-диспетчерского пункта аэропорта Сыктывкара. Ежемесячно он обслуживает почти 500 внутренних и международных рейсов.

Центр питания функционирует штатно. Резервная мощность подстанции «Соколовка» — 5,5 МВА.

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