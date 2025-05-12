«Россети Юг» отремонтировали в двух районах Ростовской области 11 трансформаторных подстанций

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» выполнили ремонт высоковольтной подстанции, 11 трансформаторных подстанций и около пяти километров воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в населенных пунктах Волгодонского и Константиновского районов Ростовской области, где проживает около 64 тысяч человек.

Энергетики отремонтировали оборудование на подстанции 110 кВ, обеспечивающей электроэнергией часть города Константиновска, а также девять населённых пунктов одноименного района, в которых проживают почти пять тысяч человек.

В распределительной сети 0,4–10 кВ ремонт линий электропередачи проводился в станице Романовской и хуторе Морозов Волгодонского района, хуторе Старая Станица и посёлке Стычновский Константиновского района. На трансформаторных подстанциях в нормативное состояние приведены 11 силовых трансформаторов. Выполненные работы позволили повысить качество и надёжность электроснабжения около 9 тысяч местных жителей.

Для предотвращения низовых пожаров и падения веток на провода энергетики расчистили от деревьев и кустарников почти 18 га охранных зон ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение Константиновска и ряда населённых пунктов Мартыновского района.