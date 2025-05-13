В шести районах ЮАО проведут редевелопмент участков бывших промзон по программе КРТ

Это территории бывших промзон Павелецкая, Коломенское, Котляково, а также Варшав-ское Шоссе и «Донские улицы».

В рамках восьми одобренных и находящихся в стадии реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Южном административном округе будут реорганизованы участки шести бывших промзон. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На юге Москвы инвесторы и операторы КРТ проводят редевелопмент участков бывших промзон общей площадью около 115 гектаров. Среди них промзоны Павелецкая, Варшавское Шоссе, “Донские улицы”, Коломенское и Котляково. В результате эти территории преобразятся: там возведут современные жилые комплексы, а также построят наиболее востребованные объекты общественно-делового назначения. Вложения в проекты оцениваются в 921 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более чем в 106,1 миллиарда рублей. По итогам их реализации в округе будет создано свыше 51,1 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки находятся в районах Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Чертаново Южное и Царицыно. Ранее на них находились склады, административные здания и другие устаревшие объекты. Сегодня эти территории преображаются благодаря программе КРТ.

«На некогда депрессивных участках построят жилые и общественно-деловые объекты, среди которых школы и детские сады для 5,2 тысячи учащихся и воспитанников, а также три физкультурно-оздоровительных центра. На всех территориях проведут работы по благоустройству и организуют удобную улично-дорожную сеть», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению Сергея Собянина.