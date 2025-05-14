Энергетики «Россети Урал» повысили надежность работы центра питания в Талицком муниципальном округе

Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» провели капитальный ремонт силового трансформатора на подстанции 110 кВ «Поклевская».

Специалисты выполнили восстановление характеристик масла, полную замену запорной арматуры, радиаторов охлаждения, ремонт регулятора напряжения. Также произвели ремонт расширительного бака, предназначенного для компенсации изменения объёма масла при воздействии температуры, и ряд других технических мероприятий на энергооборудовании.

На капитальный ремонт силового трансформатора на подстанции 110 кВ «Поклевская» энергокомпания направила свыше 3 млн рублей.

Отметим, что центр питания обеспечивает электроснабжение порядка десяти населенных пунктов Талицкого района, в которых более пяти тысяч клиентов компании, а также ряд социально значимых объектов, расположенных на данной территории, в том числе школы, детские сады, водозаборные скважины, котельные, больницы.