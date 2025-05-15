К Республиканскому госпиталю ветеранов войн в Республике Калмыкия построят автомобильную дорогу

Строительство автомобильной дороги к Республиканскому госпиталю ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации (от бульвара им. А. Захарченко) выполнят в г. Элисте Республики Калмыкия, сообщает RosTender.info. Выбор подрядной организации будет осуществлен на конкурсной основе до 22.05.2025 года.

Проект направлен на создание современной и функциональной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей удобный и безопасный доступ к Республиканскому госпиталю ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации. Работы включают устройство наружных электрических сетей и линий связи, устройство дорожной одежды автомобильных дорог, установку дорожных знаков, разметки, ограждений и других элементов, строительство и обустройство необходимых искусственных сооружений и благоустройство. Сроки выполнения работ — до 15.08.2025 года. Источник финансирования — бюджет Республики Калмыкия и бюджет города Элисты в размере 100 млн рублей.