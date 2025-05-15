Кто — кого? «Россети» vs «Операторы связи» в споре о стоимости размещения ВОЛС на опорах ЛЭП. Новый материал RusCable Плюс

С новой силой набирает масштабы давний конфликт "Россетей” и региональных операторов связи после того, как “Россети” подняли тарифы на установление и монтаж ВОЛС.

Ранее, согласно тарифу, операторы платили “Россетям” за использование опоры, на которой тот мог размещать на подвесе свой кабель и к этому же подвесу крепить также абонентские линии. В обновлённом тарифе “Россети” заявили, что теперь оплата будет осуществляться не за опору, а за кабель, находящийся на ней.

У большинства региональных операторов связи на такой опоре находится по нескольку кабелей. В свою очередь, эти кабели ВОЛС являются собственностью абонентов, но не операторов связи или “Россетей”.

Последние требуют оплату не с самих абонентов, а с поставщиков связи. Перенос этой стоимости может вызвать либо рост тарифов за услуги, пропорционально затратам на размещение, либо операторы откажутся от этих линий, так как они предназначены для абонентов.