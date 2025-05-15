Новочеркасский электровозостроительный завод в 2025 году инвестирует 4,9 млрд рублей

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в группу ТМХ) в 2025 году НЭВЗ увеличит объем инвестиций до 4,9 млрд руб сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос N. Основные направления вложений — полномасштабное техперевооружение, реорганизация производственных площадей, цифровизация, улучшение условий труда заводчан. Инвестпрограмма предприятия выросла по сравнению с предыдущим годом почти в 2,5 раза.

Как стало известно N, в 2024 году завод поставил покупателям 210 локомотивов (506 секций). Объем выпуска электровозных секций остался примерно на уровне 2024 года (тогда НЭВЗ передал заказчикам 508 секций). Число локомотивов по сравнению с 2023 годом выросло на 14,8%.

Основной заказчик завода — госкомпания РЖД — получила 205 электровозов (497 секций). Поставка электровозов осуществлялась на Октябрьскую, Дальневосточную, Западно-Сибирскую, Приволжскую, Северо-Кавказскую, Юго-Восточную, Горьковскую и Красноярскую железные дороги. Остальным заказчикам НЭВЗ поставил 2 тяговых агрегата НП1 и 3 промышленных электровоза НПМ2М.

Финансовые показатели и их динамику компания не раскрывает.

Как ранее сообщал N, в текущем году Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) планирует выпустить опытный образец нового локомотива — 2ЭС для перевозки грузовых составов с массой 7,1 тыс. тонн со скоростью движения до 120 км/ч. Силовая установка этой машины сможет работать и на дизельном топливе, и на газодизельном.