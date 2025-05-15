Топливный дивизион «Росатома» значительно нарастил производство автокомпонентов в 2024 году

Предприятия атомной отрасли представили широкий спектр продукции для автомобильной промышленности на международной выставке MIMS Automobility Moscow. Одна из крупнейших в России ежегодных выставок запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля состоялась в московском Экспоцентре 12-15 мая 2025 года.

Топливный дивизион «Росатома» продемонстрировал продукты и решения одновременно для электромобилей и для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Целый комплекс решений был представлен для новой российской отрасли электродвижения, включая литий-ионные накопители энергии, интегрированные электроприводы, зарядные станции, технологии быстрой замены электробатарей. Непосредственно на стенде «Росатома» была продемонстрирована платформа автомобиля «Атом» - флагманского российского проекта в области электромобильности, где ключевые компоненты и узлы будут производиться на предприятиях Топливного дивизиона «Росатома» (в частности, литий-ионные батареи и электроприводы).

«Росатом» системно подходит к развитию электромобильности в России. Важная часть этой работы – создание полной цепочки производства литиевой продукции от добычи сырья до утилизации отработавших батарей. Другое важное направление - запуск производства интегрированного электропривода. Решение состоит из инвертора, редуктора и электромотора, которые объединены единой системой охлаждения в одном корпусе. Он, наряду с батареей, системой управления и прочими компонентами станет основой для платформ будущих электромобилей. Для того, чтобы такой электротранспорт мог полноценно функционировать и быть удобным для пользователей, предприятия отрасли развивают региональную зарядную инфраструктуру.

Для машин с ДВС на выставке были представлены автокомпоненты от дочерних предприятий АО «Русатом Химия» (входит в Топливный дивизион «Росатома»), которые являются лидерами российского рынка в своих сегментах. Крупнейший в стране производитель автокатализаторов – новоуральское ООО «Экоальянс» - презентовало свою традиционную продукцию – катализаторы для бензиновых и дизельных двигателей стандартов Евро-3/4/5/5+/6. Кроме того, в этом году Топливный дивизион представил продукцию от тольяттинского предприятия ООО «ФЭР», которое вошло в контур предприятий «Росатома» в 2024 году – нейтрализаторы и системы очистки выхлопных газов. Также на стенде была продемонстрирована приборная продукция владимирского производителя автокомпонентов ООО «Точмаш-авто».

В деловой программе мероприятия директор бизнес-направления «Специальная химия» АО «ТВЭЛ», генеральный директор АО «Русатом Химия» Михаил Метелкин выступил на панельной сессии «Автокомпоненты: от критических решений до успешных кейсов». Топ-менеджер Топливного дивизиона представил комплексный подход «Росатома» к производству продукции для автопрома.

В своем выступлении Михаил Метелкин отметил значительный рост производства автокомпонентов предприятиями Топливного дивизиона в 2024 году. В частности, ООО «Экоальянс» увеличило производство автокатализаторов для российского рынка на 70%. В свою очередь, ООО «Точмаш-авто» увеличило выпуск комплектов оборудования на 58%. Михаил Метелкин также отметил необходимость расширения перечня мер государственной поддержки отрасли для преодоления текущих вызовов. Во-первых, создать льготный механизм пополнения оборотных средств российских производителей автокомпонентов. Во-вторых – обеспечить поддержку приобретения автомобилей российского производства для конечного потребителя, а также проработать всероссийскую программу обновления парка транспортных средств. В-третьих - облагать импортную продукцию более высоких переделов соответственно более высокими таможенными тарифами, чем материалы и компоненты для её изготовления.

Генеральный директор ООО «Экоальянс» Тарас Пекарский отметил, что реализуемый инвестпроект позволит предприятию к концу 2026 года нарастить выпуск автомобильных катализаторов более чем в два раза, почти до двух миллионов штук в год.

Генеральный директор ООО «ФЭР» Татьяна Громова позитивно оценила результаты интеграции в Топливный дивизион «Росатома» тольяттинского предприятия. «“Росатом” – сильный технологический партнер, с которым мы изначально были связаны в производственной цепочке. За прошедшее время мы уже обменялись с коллегами лучшими практиками, стандартами и настроены на долгосрочное совместное развитие. В частности, сейчас мы с рассматриваем кооперацию по новым проектам», - отметила Татьяна Громова.

Топливный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания - АО «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе «ТВЭЛ». Топливный дивизион является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. www.tvel.ru

Бизнес-направление "Специальная химия" создано в 2019 году как самостоятельное бизнес-единица АО «ТВЭЛ». Объединяет все химические производства атомной отрасли, исторически вышедшие из производств ядерного топлива и другой продукции. АО «Русатом химия» - дочернее предприятие АО «ТВЭЛ», которое консолидирует ряд активов топливного дивизиона Росатома по бизнес-направлению «Спецхимия». https://chemistry.tvel.ru/

Электродвижение – новое перспективное бизнес направление «Росатома». Координацией развития этого бизнеса выступает АО «ТВЭЛ» – управляющая компания Топливного дивизиона. Опираясь на научный, технологический и производственный потенциал предприятий атомной промышленности, Росатом ставит своей целью внести максимальный вклад в решение задачи национального масштаба - формирование в России успешного массового производства электротранспорта, а также необходимой инфраструктуры и регуляторной среды. Предприятия Росатома потенциально способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из РЗМ, микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы. Объединение усилий Электроэнергетического дивизиона, а также дивизиона «АСУ ТП и электротехника» позволит создавать сеть электрозарядных станций на оборудовании российского производства. Кроме того, Росатом намерен внедрять на российском рынке новые сервисы для владельцев электромобилей. https://ev.tvel.ru/

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.