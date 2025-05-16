«ЕЗ ОЦМ» получил патент на производство эмальпровода из палладиевых сплавов

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» запатентовало разработанный специалистами предприятия эмалированный провод из палладиевых сплавов (патент №233638, зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей РФ 29 апреля 2025 года).

Данное изобретение относится к области кабельной промышленности и применяется в электротехнике и ответственном приборостроении в случаях, когда по условиям эксплуатации применение проводов из других металлов и сплавов (например, меди) не представляется возможным.

Эмалированный провод из палладиевых сплавов, разработанный в АО «ЕЗ ОЦМ», обладает высокой коррозионной стойкостью, нагревостойкостью 155°C и повышенным значением пробивного напряжения. Это достигается за счет того, что электрический эмалированный провод содержит токопроводящий сердечник в виде проволоки диаметром 0,02-0,4 мм, выполненной из сплава на основе драгоценных металлов и покрытой полиэфиримидным электроизоляционным лаком ПИ-155.

Напомним, производство теплостойких эмалированных проводов из драгоценных металлов и их сплавов было запущено в АО «ЕЗ ОЦМ» в 2020 году, а в 2024 году завод освоил технологию эмалирования всех типов провода электроизоляционным лаком ПИ-155 (ранее таким лаком покрывался только провод из цветных металлов до минимального диаметра 0,05 мм).

Отметим, предприятие является правообладателем еще нескольких патентов. Среди них патенты на электрохимическое нанесение платины на сетку из нержавеющей стали, термохимическое нанесение платины на сетку из нержавеющей стали, электрохимическую активацию катализаторных сеток из платиновых металлов, способ переработки железного коллектора платиновых металлов. В планах АО «ЕЗ ОЦМ» получение патента на другие типы эмалированных проводов из драгоценных металлов, а также новые разработки и типы продуктов предприятия.