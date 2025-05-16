Режкабель принял участие в праздновании 80-летия Победы

В текущем году Режевской кабельный завод стал активным участником серии значимых мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине празднования Дня Победы.

8 мая коллектив предприятия продемонстрировал высокие спортивные достижения, приняв участие в городской легкоатлетической эстафете. Команда завода показала один из лучших результатов среди производственных коллективов города. В рамках всероссийской патриотической акции «Свеча памяти» сотрудники предприятия приняли участие в вечернем мероприятии, посвященном памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

9 мая в Реже состоялся торжественный митинг «Священной памяти верны». Более шестидесяти сотрудников Режевского кабельного завода, а также студенты Режевского политехникума, обучающиеся по специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» приняли активное участие в памятном мероприятии. Они торжественно проследовали к Монументу боевой и трудовой славы. Здесь, у священного места памяти, возложили цветы и почтили минутой молчания героев, защищавших нашу Родину.