Режкабель принял участие в праздновании 80-летия Победы
В текущем году Режевской кабельный завод стал активным участником серии значимых мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине празднования Дня Победы.
8 мая коллектив предприятия продемонстрировал высокие спортивные достижения, приняв участие в городской легкоатлетической эстафете. Команда завода показала один из лучших результатов среди производственных коллективов города. В рамках всероссийской патриотической акции «Свеча памяти» сотрудники предприятия приняли участие в вечернем мероприятии, посвященном памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.
9 мая в Реже состоялся торжественный митинг «Священной памяти верны». Более шестидесяти сотрудников Режевского кабельного завода, а также студенты Режевского политехникума, обучающиеся по специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» приняли активное участие в памятном мероприятии. Они торжественно проследовали к Монументу боевой и трудовой славы. Здесь, у священного места памяти, возложили цветы и почтили минутой молчания героев, защищавших нашу Родину.
«Важную роль в передаче исторической памяти играют встречи, где родители, бабушки и дедушки делятся своими знаниями о войне с младшим поколением. На таких мероприятиях, куда приходят студенты Режевского политехникума и сотрудники Режкабеля вместе со своими детьми и внуками, происходит особое единение поколений», — поделилась Лукина Светлана, начальник отдела управления персоналом.