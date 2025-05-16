В Курской области построят новую школу

В Курской области выполнят работы по строительству объекта: «МБОУ «Новопоселеновская средняя общеобразовательная школа» Курского района Курской области», сообщает RosTender.info. Определение исполнителя работ будет осуществлено посредством электронного аукциона. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 30.05.2025 года.

Проектируемое здание школы трехэтажное, рассчитано на 500 учащихся. 2 параллели. В здании запроектировано размещение учебных классов, помещение столовой с пищеблоком, группа помещений актового зала на 321 место со сценой, костюмерной и артистической, блок помещений изучения технологий и трудового обучения с кабинетом кройки и шитья, слесарной и столярной мастерскими и кладовыми; помещения медицинский блок, помещения библиотеки с читальным залом и иные помещения. Строительство школы производится в 1 этап. Завершение работ — до 01.04.2027 года включительно. Финансирование в размере 887 млн рублей осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.