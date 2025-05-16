Освоение ресурсного потенциала Арктики, обеспечение электроэнергией опережающего развития региона требует совершенствования законодательства и мер господдержки.

Об этом председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Николай Шульгинов заявил, выступая на совместном заседании профильных комитетов Государственной Думы и федеральных министерств, прошедшем 14 мая 2025 года в преддверии «правительственного часа» на тему «Об актуальных вопросах социально-экономического и инфраструктурного развития Арктической зоны Российской Федерации».

Российская Арктика имеет огромный ресурсный потенциал, но его широкомасштабное освоение возможно и экономически целесообразно лишь при достаточном уровне технологий, наличии инфраструктуры, в том числе, энергетической, создании стимулирующей регуляторики и системной господдержке.

Как отметил Николай Шульгинов, для развития нефтегазовой отрасли в Арктике необходимо продолжить комплексную работу по созданию условий для экономически эффективной разработки месторождений углеводородов в условиях естественного ухудшения структуры ресурсной базы. «Прежде всего, речь идет о законодательной донастройке налоговых режимов, в том числе, касающихся трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, доля которых растет. Не менее важно продолжить последовательное и системное выстраивание эффективных механизмов поддержки импортозамещения в нефтегазовой отрасли с целью достижения технологического лидерства в производстве оборудования и развитии ключевых технологий», заявил Николай Шульгинов.

Также требуется проработка мер господдержки, направленных на развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры. Это необходимо и для СПГ проектов, и для развития угольной отрасли, переживающей кризис.

Опережающее развитие арктических территорий невозможно без их соответствующего обеспечения технологически и экономически доступной электроэнергией. Целый ряд задач необходимо решить для строительства и модернизации мощностей электроэнергетики, включая тепловую и атомную.

Так, по мнению председателя Комитета Госдумы по энергетике, целесообразно принятие дополнительных мер финансирования Программы модернизации объектов локальной генерации на территории ДФО, утвержденной в 2024 году.

«Программа рассчитана преимущественно на использование частных инвестиций, в том числе по модели энергосервисного контракта и концессионного соглашения. Однако, в текущих экономических условиях, в том числе, из-за удорожания банковского финансирования, реализация мероприятий Программы затруднена», пояснил Николай Шульгинов.

Особого внимания требует решение вопроса энергообеспечения Чукотки, где в связи с выводом из эксплуатации в 2026 году энергоблоков Билибинской АЭС сложится не покрываемый дефицит активной мощности. Необходимо строительство Арктической ТЭС мощностью не менее 50 МВт к 2030 году, но генерирующие компании не располагают собственными средствами на реализацию проекта, а строительство ТЭС полностью за счёт тарифного источника приведет к росту тарифной нагрузки на потребителей. По мнению председателя Комитета Государственной Думы по энергетике, целесообразно рекомендовать Правительству России рассмотреть возможность стопроцентного финансирования строительства Арктической ТЭС за счет целевой бюджетной субсидии, предусмотренной статьей 78 Бюджетного кодекса РФ.

Значимая роль в энергообеспечении Арктической зоны принадлежит атомной отрасли, объемы атомной генерации будут увеличены как за счет строительства Кольской АЭС-2 в Мурманской области, так и за счет ввода четырех атомных станций малой мощности для удаленных территорий. Важным вопросом повышения эффективности всех этих проектов является отмена законодательного запрета на проектирование прямоточных систем технического водоснабжения для ТЭС и АЭС. В связи этим Комитет по энергетике просит Правительство России поддержать внесенный в Государственную Думу проект федерального закона № 486735-8 «О внесении изменений в часть 4 статьи 60 Водного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По итогам мероприятия Комитет по энергетике сформулирует более детальные предложения и дополнительные рекомендации по инфраструктурному развитию Арктики, которые будут озвучены в ходе «правчаса» 21 мая 2025 года.