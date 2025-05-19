Энергетики увеличили мощность подстанции для благоустройства центральной площади в Хотькове

Специалисты «Мособлэнерго» провели реконструкцию силового оборудования в трансформаторной подстанции для подключения к электроснабжению объектов строительной компании, которая занимается благоустройством центральной площади в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Кроме того, выполненная реконструкция обеспечит подключение к подстанции новых потребителей.

В мае текущего года энергетики в рамках договора технологического присоединения заменили два силовых трансформатора мощностью 160 кВА и установили два новых агрегата мощностью 250 кВА каждый в трансформаторной подстанции ТП-5001. Выполненные мероприятия позволили заявителю получить запрашиваемую мощность 100 кВт по III категории надежности для реализации проекта по созданию открытой парадной площади для встреч и отдыха жителей и гостей города.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.