Объем офисных и производственных площадей вырастет на 60% в ОЭЗ «Иннополис»

Порядка 60 тыс. кв. м. офисных и производственных площадей будет введено в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Иннополис" в 2025 году, в настоящее время в управлении администрации зоны находятся 100 тыс. кв. м. офисов и производств. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию с момента запуска инновационного центра Иннополис, сообщил генеральный директор особой экономической зоны "Иннополис" Ренат Халимов.

"100 тыс. кв. м. у нас в управлении офисных площадей, производственных площадей. И в этом году еще порядка 60 тыс. квадратных метров будет введено", - сказал он.

Халимов отметил, что в ОЭЗ "Иннополис" обширно представлены предприятия из IT-отрасли и отрасли робототехники. Кроме того, активно развиваются агропромышленное и финансово-техническое направления.

"Более 15 компаний в кибербезопасности, она дала очень мощный рывок в последние четыре года. <…> Транспорт, логистика, электромобили, медицинские технологии, все это представлено среди наших резидентов", - сказал он.

Особая экономическая зона "Иннополис" создана в Татарстане в 2012 году. В ее составе свои проекты реализуют 342 компании, включая 136 резидентов, 59 партнеров и 147 стартапов. Совокупный объем инвестиций нарастающим итогом составил 214,9 млрд рублей, годовая выручка компаний - 64,6 млрд рублей.