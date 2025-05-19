Приоритетные направления развития транспортного коридора «Север – Юг» обсудили в Казани

В рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2025» состоялась панельная сессия «Международный транспортный коридор «Север – Юг». В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства, специальный представитель Президента России по развитию международного транспортного коридора «Север – Юг» Виталий Савельев, заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин, Министр транспорта Роман Старовойт, Министр по приватизации, инвестициям и коммуникациям Исламской Республики Пакистан Абдул Алим Хан, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, председатель группы, главный исполнительный директор DP World Султан Ахмед Бен Сулайем.

Международный транспортный коридор «Север – Юг» был инициирован как важный транзитный маршрут, соединяющий страны Каспийского региона, Персидского залива, а также Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Он предоставляет возможность развития двусторонних перевозок по более коротким и экономически выгодным путям. Рост грузопотока в этом направлении обеспечивается за счет развития и создания новой транспортной инфраструктуры, внедрения цифровых технологий и оптимизации перевозочного процесса.

В ходе дискуссии рассмотрены ключевые направления развития коридора, а также вопросы улучшения логистики регионов и изменения ее приоритетов.

Указом Президента России поставлена задача по увеличению к 2030 году объема перевозок по международным транспортным коридорам не менее чем в 1,5 раза по сравнению с показателями 2021 года за счет повышения глобальной конкурентоспособности маршрутов.

Виталий Савельев подчеркнул, что за последние три года удалось значительно продвинуться как в развитии инфраструктуры МТК «Север-Юг», так и в организации перевозок по его маршрутам.

«Сегодня МТК обретает стратегическое значение для торговли со странами Южной Азии, Африки через дружественные государства Закавказья, Каспийского региона, Средней Азии. Когда коридор заработает в полную мощность, путь от Усть-Луги до Бендер- Аббаса сократится с 30-45 дней до 15-20», – сказал он.

Договоренность о развитии данного коридора была достигнута еще в 2000-м году в виде Межправительственного многостороннего соглашения между 12 государствами-участниками. В марте этого года заявку на присоединение к Соглашению подал Узбекистан.

Вице-премьер также напомнил, что в 2023 году было подписано соглашение о строительстве важнейшего инфраструктурного проекта на западном маршруте – железнодорожной линии «Решт – Астара» длиной 162 км на территории Ирана. Строительство линии обеспечит беспрерывный транзит от Усть-Луги до Бендер-Аббаса и перевозку не менее 15 млн тонн грузов в год. Практическая реализация проекта уже стартовала – 15 мая начались изыскательские работы.

Кроме того, с азербайджанской стороной в конце прошлого года заключено межправительственное соглашение, направленное на формирование стабильного транзитного грузопотока по данному маршруту – 5 млн тонн на первом этапе и 15 млн тонн на следующем.

«На территории Российской Федерации реализовываем новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Мы сделали полноценный шестилетний план строительства дорог, в котором учли все международные коридоры. Наша задача – сделать максимальную пропускную способность по дорогам и максимальную скорость передвижения. Важно, что мы приняли решение о расширении и приведении в нормативное состояние всех дорог, ведущих к пропускным пограничным пунктам. То есть у нас идет совместная синхронизированная работа: и дороги развиваем, и пункты пропуска», – заявил Марат Хуснуллин.

Минтранс России активно занимается вопросом развития действующего транскаспийского и восточного маршрутов, а также создаваемого единого железнодорожного маршрута через Россию, Азербайджан и Иран, который сейчас работает в мультимодальном и автомобильном форматах.

Выступая на сессии Роман Старовойт отметил, что в части автомобильной инфраструктуры стоят задачи по строительству и реконструкции подъездов к морским портам Каспийского моря и пунктам пропуска, строительству обходов Астрахани, Махачкалы, Дербента.