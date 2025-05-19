Самый северный морской порт России сможет принимать больше грузов после реконструкции одного из причалов

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта на реконструкцию причала № 3 в морском порту Певек на Чукотке. Данные работы будут способствовать развитию круглогодичного маршрута перевозок по Севморпути.

Площадь застройки причала составит более 5,5 тыс. кв. м. Будет увеличена его длина, ширина и проектная отметка дна БСВ. После реконструкции грузооборот на объекте составит 945 тысяч т в год.

«Певек — морской арктический порт федерального значения на трассе Северного морского пути, расположенный в одноименном проливе Чаунской губы Восточно-Сибирского моря. Он расположен в арктической зоне и относится к районам Крайнего Севера, что требует специальных решений при проектировании. Проектные решения принимались исходя из накопленного опыта эксплуатации сооружений в таких условиях. У причала значительный моральный и физический износ, он не признан годным к дальнейшей эксплуатации. Заказчик принял решение вывести сооружение из эксплуатации и произвести СМР по его реконструкции по специально разработанному проекту, с учетом рекомендаций по результатам обследования», – рассказал главный эксперт проекта Валерий Овчинников.

После реконструкции причал будет принимать сухогрузы общего назначения полным водоизмещением 25000 т. Проектом предусмотрено дноуглубление для создания операционной акватории у причала, исходя из требования безопасной стоянки таких судов.

Застройщик – АО «Морской орден «Знак Почета» торговый порт Певек»

Генеральный проектировщик – ООО «НовТехПроект»