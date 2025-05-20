АО «Россети Кубань» присоединяется к ПАО «Россети Юг»

15 мая проведено заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг». Принято решение о реорганизации ПАО «Россети Юг» путем присоединения к нему АО «Россети Кубань» в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг», утвержденным общим собранием акционеров.

Акционеры приняли решение об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 540 638 202 822 штуки номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Ценные бумаги будут размещены путем конвертации в них обыкновенных акций АО «Россети Кубань». Определен следующий коэффициент конвертации: в 1 обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» конвертируются 0,000737954 обыкновенных акций АО «Россети Кубань». Кроме того, акционерами принято решение о внесении изменений в Устав ПАО «Россети Юг» в части изменения количества объявленных обыкновенных акций.

АО «Россети Кубань» сообщает, что 16 мая проведено заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров. Принято решение о реорганизации АО «Россети Кубань» путем присоединения к ПАО «Россети Юг» в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг», утвержденным общим собранием акционеров.

В результате реорганизации правопреемником АО «Россети Кубань» станет ПАО «Россети Юг», к которому перейдут все права и обязанности АО «Россети Кубань» в соответствии с передаточным актом, утвержденным общим собранием акционеров АО «Россети Кубань».