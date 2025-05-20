Энергетики построили ЛЭП для подключения новых потребителей в Истре

В начале мая специалисты «Мособлэнерго» построили воздушную линию электропередачи для обеспечения электроэнергией новых потребителей на ул. 25 лет Октября в Истре.

В рамках реализации договоров технологического присоединения к сетям компании энергетики выполнили монтаж воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-268. Линия была построена с использованием самонесущего изолированного провода протяженностью 120 метров. Для новой ЛЭП были установлены четыре железобетонные опоры. В распределительном устройстве РУ-0,4 кВ установлен прибор учета электроэнергии.

Проведенные работы обеспечили заявителей электроснабжением мощностью 15 кВт и создали возможность для дальнейшего подключения новых абонентов на ул. 25 лет Октября.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.