На энергоблоке №4 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией

16 мая 2025 года в 20:28 (мск) энергоблок № 4 Кольской АЭС включен в сеть после окончания ремонтных работ, продлившихся 33 суток. Ремонтная кампания завершена специалистами раньше установленного срока с полным соблюдением всех стандартов и требований безопасности.

«На энергоблоке № 4 выполнен большой объем ремонтных работ. В том числе модернизировано электротехническое оборудование с заменой автоматических выключателей в комплексном распределительном устройстве, на турбинной установке - системы автоматического регулирования и защиты по изменению алгоритмов работы в части реализации режима поддержания оборотов. Слаженная работа специалистов позволила сократить временные и ресурсные затраты на ремонт», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Кроме того, на энергоблоке проведены работы по профилактическому ремонту реакторной и турбогенераторной установок, а также перегрузка ядерного топлива.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока, нагрузка составляет 1260 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной станции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом», которая является гарантом энергетической безопасности России, а также всех ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, а также модернизации оборудования и средств контроля с целью повышения безопасности и эффективности энергоблоков.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 11 действующих атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 35 энергоблоков суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.) www.rosenergoatom.ru

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.