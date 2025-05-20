«Росатом» и Правительство Хабаровского края подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ветроэнергетики

20 мая в Хабаровске в рамках Российско-китайского форума состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве в сфере ветроэнергетики на территории Хабаровского края между госкорпорацией «Росатом» и правительством региона. Документ был подписан министром энергетики Хабаровского края Германом Тютюковым и директором по развитию и международному бизнесу АО «Росатом Возобновляемая энергия» (управляющая компания Ветроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом») Владиславом Унгуряном.

Предметом меморандума является организация взаимодействия и сотрудничество, направленные на проработку и возможную реализацию проектов сооружения ветроэлектростанций для диверсификации регионального топливно-энергетического комплекса, снижения углеродного следа и ускорения перехода к возобновляемым источникам энергии.