Специалисты электросетевых компаний стран СНГ примут участие в X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»

В работе X Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», которая пройдет с 1 по 3 июля 2025 года в Москве, в Конгресс-центре Центра международной торговли, примут участие специалисты электросетевых компаний стран СНГ: Республики Беларусь, Республики Армении, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан.

Организаторы конференции — ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

Свое участие в конференции подтвердили представители Министерства энергетики Республики Беларусь, технические руководители и специалисты электросетевых компаний Государственного производственного объединения «Белэнерго» и республиканских унитарных предприятий: Брестэнерго, Витебскэнерго, Гомельэнерго, Гродноэнерго, Минскэнерго, Могилевэнерго, Белэнергосетьпроект, в том числе их филиалов.

В конференции также запанировано участие представителей Научно-исследовательского института энергетики при Министерстве энергетики Кыргызской Республики, АО «Национальные электрические сети Узбекистана», ЗАО «Электрические сети Армении», ОАО «Шабакахои Таксимоти Барк» (распределительные электрические сети Республики Таджикистан).

Благодаря содействию Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ в подготовке мероприятия, руководители и специалисты распределительных электросетевых компаний сопредельных государств поделятся своим передовым опытом с российскими коллегами и, в свою очередь, смогут перенять лучшие практики для применения в своей работе.

С российской стороны в конференции примут участие представители компаний Группы «Россети», территориальных сетевых организаций, электросетевых подразделений нефтегазового комплекса, отраслевых ведомств, профильных учреждений и вузов.

Для участников конференции предусмотрен специальный тариф на проживание в гостинице Plaza Garden Moscow WTC (находится непосредственно на площадке проведения мероприятия). Информация о категориях и стоимости номеров, а также условия бронирования (промокод) предоставляется иногородним после регистрации на мероприятие.

Перечень докладов конференции здесь. Архитектура программы конференции и СГИЭ здесь.

Участие в конференции возможно только при условии предварительной регистрации. Регистрация участников продолжается и доступна на официальном сайте мероприятия.

Подробнее >>