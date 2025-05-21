«Россети Московский регион» подключили к электросетям физкультурно-оздоровительный центр на северо-востоке Москвы

«Россети Московский регион» выдали электроэнергию физкультурно-оздоровительному центру, который возводится в Лосиноостровском районе по адресу Анадырский проезд, вл. 59. В составе помещений предусмотрены бассейн, залы индивидуальных и групповых программ, тренажерный зал.

В рамках договора на технологическое присоединение специалисты «Россети Московский регион» провели полную реконструкцию оборудования трансформаторной подстанции с заменых трансформаторов на более мощные, номиналом 1000 кВА каждый. Построено 6 кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью почти 1,5 км. Присоединенная мощность составила 462 кВт.

ФОК обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии, напряжение будет автоматически подано по второй.