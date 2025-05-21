«Россети Северный Кавказ» установят российские современные выключатели на шести подстанциях в Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» в 2025 году выполнят ремонт распределительных устройств на шести подстанциях 35-110 кВ с заменой 32 устаревших масляных выключателя на экологичные вакуумные На эти цели будет направлено 53 млн рублей.

Комплекс технических мероприятий позволит повысить надежность электроснабжения 38 тысяч жителей и 57 социально значимых учреждений в девяти населенных пунктах: части города Чегема, селений Бабугент, Верхний Курп, Инаркой, Карагач, Герменчик, Заюково, Второй Чегем и станицы Солдатской.

Новое коммутационное оборудование отечественного производства установят на подстанциях «Бабугент», «Верхний Курп», «Солдатская», «Герменчик», «Плотина», «Чегем-2».

Выключатели предназначены для отключения основного оборудования на энергообъектах в случае возникновения нештатных ситуаций, в том числе перегрузок и коротких замыканий.

Современные вакуумные устройства отличаются высокой скоростью работы и механической прочностью. Они пожаробезопасны из-за отсутствия легковоспламеняющихся материалов, экологичны (не выбрасывают в окружающую среду газы и масло), просты в эксплуатации и имеют длительный срок службы.

Работы предусмотрены Программой технического обслуживания и ремонта энергообъектов филиала «Каббалкэнерго» в 2025 году.