Каждый четвертый проданный автомобиль в мире в 2025 году – электрический

В 2025 году мировые продажи электромобилей превысят 20 миллионов единиц и составят более четверти всех продаж новых легковых автомобилей, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Основными факторами роста станут меры государственной поддержки, снижение стоимости аккумуляторов, расширение модельного ряда, включая более доступные варианты, а также активное развитие зарядной инфраструктуры. Существенную роль также сыграет усиление регуляторного давления на производителей в части выбросов парниковых газов.

Лидером глобального роста останется Китай, где ожидается продажа более 14 миллионов электромобилей или около 60% всех новых автомобилей на рынке. Рост будет обеспечен за счет ценовой доступности, масштабной локализации производства и поддержки со стороны государства в форме программ замены старых автомобилей. В Европе доля электромобилей в новых продажах достигнет примерно 25%. Несмотря на сокращение прямых субсидий, новые стандарты по выбросам CO₂ вынудят автопроизводителей расширять предложение, включая модели в более низком ценовом сегменте.

В США рост будет менее выраженным: при текущей политике доля продаж электромобилей достигнет 11%. На динамику влияет неопределенность в вопросе будущих налоговых льгот, однако текущие меры поддержки все еще стимулируют потребительский спрос. В развивающихся странах, особенно в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, ожидается рост на 50% – до 1 миллиона автомобилей. Это стало возможно благодаря притоку относительно недорогих китайских моделей и мерам локальной поддержки, включая налоговые и таможенные послабления.

Ценовая ситуация по-прежнему различается в зависимости от региона. В Китае в 2024 году две трети проданных электромобилей оказались дешевле аналогов с двигателем внутреннего сгорания даже без учета субсидий. В Европе, напротив, средняя цена электромобиля остается на 20–50% выше, чем у бензиновых моделей. В США аналогичная ситуация: средняя цена электромобилей выше стоимости ДВС-моделей на 30%, а число доступных машин по-прежнему ограничено. В ряде развивающихся стран, таких как Бразилия, Индонезия, Мексика и Таиланд, китайские поставки помогли существенно сократить ценовой разрыв, а в некоторых сегментах он фактически исчез. В то же время наблюдается устойчивое снижение стоимости батарей: в 2024 году цены на аккумуляторные блоки в среднем по миру снизились более чем на 25%, что стало следствием удешевления сырья, роста конкуренции и масштабирования производства. В Китае снижение составило 30%, в Европе и США – от 10 до 15%.

На фоне общего роста рынка снижается и относительная роль прямой государственной поддержки. В 2024 году субсидии составили менее 7% от совокупных затрат на покупку электромобилей, тогда как в 2017 году эта доля превышала 20%.

По оценке МЭА, к 2030 году доля электромобилей в мировых продажах превысит 40%. Китай сохранит лидерство, достигнув доли около 80% благодаря высокой внутренней конкуренции, доступным ценам и развитой экосистеме зарядной инфраструктуры. В Европе эта доля составит примерно 60% за счет продолжающейся реализации климатических целей и установленных квот на выбросы. В США рост останется более сдержанным: при сохранении текущей политики доля составит около 20%. В странах Юго-Восточной Азии каждый четвертый новый автомобиль будет электрическим, а в сегменте двух- и трехколесного транспорта эта доля достигнет трети всех продаж.

Электрификация транспорта позволит к 2030 году сократить мировое потребление нефти более чем на 5 миллионов баррелей в сутки, половина этого эффекта будет достигнута за счет Китая.