Михаил Евраев и Борис Эбзеев обсудили развитие электросетевого комплекса Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети Центр» Борисом Эбзеевым. Стороны обсудили реализацию Соглашения о сотрудничестве между Правительством региона и электросетевой компанией, а также показатели работы в части технологического присоединения всех групп потребителей.

Соглашение, подписанное в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме, направлено на развитие электросетевого комплекса Ярославской области. Стороны подвели итоги пятилетней работы и обсудили планы на перспективу.

В частности, филиалом «Россети Центр» – «Ярэнерго» с 2019 по 2024 год реконструировано более 749 км линий электропередачи 0,4–10 кВ и 467 трансформаторных подстанций. Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения 771 населённого пункта Ярославской области, где проживает почти 190 тыс. человек.

На 2025 год запланировано проведение реконструкции электрических сетей 10-0,4 кВ, которая улучшит надёжность и качество электроснабжения в 317 населенных пунктах региона. Предусмотрено обновление 135 километров линий электропередачи и 11 трансформаторных подстанций.

В части работы по технологическому присоединению филиалом «Ярэнерго» ежегодно заключается более 5 тыс. договоров. По итогам 2024 года были исполнены договоры на техприсоединение 26 социально значимых объектов, находящихся на контроле администрации Ярославской области. В их числе 7 школ, 2 лечебных корпуса, очистные сооружения и артезианские скважины, а также библиотеки и спортивные объекты.

«Стабильное энергоснабжение — это условие для развития бизнеса, привлечения инвестиций и обеспечения работы социальных учреждений. Совместно с «Россети Центр» мы решаем задачи, которые напрямую влияют на качество жизни граждан. Мы видим, как улучшается надёжность энергоснабжения, появляются новые возможности для развития», — отметил Михаил Евраев.