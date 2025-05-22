Подольсккабелем получена декларация о соответствии на кабели и провода монтажные

В соответствии с требованиями Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», заводом проведено декларирование и получены декларации о соответствии:

- № ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.13725/25 со сроком действия с 06.05.2025 по 05.05.2030 на «Провода монтажные, малогабаритные, с жилами из медных луженых проволок или с упрочненными жилами из медных и сталемедных луженых проволок, с числом жил 1, 2, 3, номинальным сечением жил от 0,12 до 1,5 мм2 включительно, в том числе экранированные, на номинальное напряжение до 250 В частотой до 5000 Гц и постоянное напряжение до 350 В, с полиэтиленовой изоляцией, марок: МПМ, МПМЭ, МПМУ, МПМУЭ, с изоляцией из облученного полиэтилена в капроновой оболочке, марок: МПКМ, МПКМЭ, МПКМУ, МПКМУЭ».

- № ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.11489/25 со сроком действия с 06.05.2025 по 05.05.2030 на «Провода монтажные, теромрадиационностойкие, с одной токопроводящей медной луженой жилой, с изоляцией из стекловолокна и радиационносшитого термостабилизированного полиэтилена, в том числе экранированные, в оплетке из лавсана, марок МСТП, МСТПЭ, МСТПЛ, номинальным сечением жилы 0,12 – 6,0 мм2; с изоляцией из лавсана и радиационносшитого термостабилизированного полиэтилена, в том числе экранированные, марок МЛТП, МЛТПЭ, номинальным сечением жилы 0,08 – 6,0 мм2; с изоляцией из лавсана и радиационносшитого стабилизированного полиэтилена, в том числе экранированные, марок МЛП, МЛПЭ, номинальным сечением жилы 0,2 – 1,0 мм2, на напряжение до 500 В переменного тока, частотой до 1000 Гц».

- № ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.12037/25 со сроком действия с 06.05.2025 по 05.05.2030 на «Провода монтажные, теплостойкие, с изоляцией из радиационно-сшитого полиэтилена, в том числе экранированные, с числом медных луженых токопроводящих жил от 1 до 3 включительно, номинальным сечением жил от 0,12 до 6,0 мм2 включительно, на номинальное напряжение до 380 В переменного тока частотой до 2000 Гц, марок: МПО, МПОЭ, МПОУ, МПОУЭ».

- № ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.11794/25 со сроком действия с 06.05.2025 по 05.05.2030 на «Провода монтажные, двухжильные, с изоляцией из облученного полиэтилена, в том числе экранированные, номинальным сечением жил 0,12 и 0,2 мм2, на напряжение до 100 В постоянного или переменного тока частотой до 10 кГц, марок: МДПО, МДПЭО, МГДПО, МГДПЭО».

- № ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.09821/25 со сроком действия с 06.05.2025 по 05.05.2030 на «Кабели монтажные многожильные, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, в том числе экранированные и в климатическом исполнении УХЛ, с числом медных или медных луженых токопроводящих жил от 2 до 14 включительно, номинальным сечением жил от 0,35 до 0,75 мм2, на номинальное переменное напряжение до 500 В частотой до 400 Гц, марок: МКШ, МКЭШ, МКШМ».

- № ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.11274/25 со сроком действия с 06.05.2025 по 05.05.2030 на «Провода монтажные, гибкие, с одной токопроводящей жилой из медных луженых проволок номинальным сечением 0,12 и 0,14 мм2, с комбинированной волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией, в том числе экранированные, без оболочки, марок: МГШВ, МГШВЭ, МГШВ-1, МГШВЭ-1, в поливинилхлоридной оболочке, марок: МГШВЭВ, МГШВЭВ-1, на номинальное переменное напряжение до 380 В включительно частотой до 10000 Гц и постоянное напряжение до 500 В включительно».