Ввод в эксплуатацию научно-экспедиционного судна «Иван Фролов» ожидается в 2028 году

Ввод в эксплуатацию научно-экспедиционного судна (НЭС) "Иван Фролов" ожидается в 2028 году. Озвученные ранее планы подтвердил в ходе конференции POLAR 2025 руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

«В 2022 году началось строительство самого большого научно-исследовательского судна «Иван Фролов». Ввод запланирован на 2028 год, и уже в 2029 году новый флагман отправится в первую экспедицию», – цитирует Игоря Шумакова пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Напомним, государственный контракт на строительство НЭС "Иван Фролов" был заключен между Адмиралтейскими верфями ОСК и Росгидрометом в марте 2023 года. Резка металла для судна "Иван Фролов" стартовала в декабре 2023 года. Закладка судна состоялась 29 октября 2024 года. Судно строится под заводским номером 02500 для ААНИИ.



НЭС "Иван Фролов" предназначено для выполнения антарктической программы Российской Федерации. Судно позволит проводить научные исследования по программам модульного типа любой сложности разными научными командами. Одновременно на борту будут выполняться работы по десяткам научных проектов от исследований дна океана до верхней атмосферы и космоса в зависимости от потребности и приоритета исследований в полярных широтах. На борту разместятся до 20 лабораторий, а также ангар на 2 вертолета и площадка, позволяющая принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32.



Научно-экспедиционное судно проекта 23680 "Иван Фролов" – справка