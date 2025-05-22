Машиностроители «Росатома» изготовили первую реакторную установку РИТМ-400 для атомного ледокола «Россия»

На «ЗиО-Подольск» (Машиностроительный дивизион «Росатома») завершено изготовление первой реакторной установки РИТМ-400 для атомного ледокола «Россия», который станет самым мощным атомоходом в мире.

Команду завершения работ по изготовлению первого РИТМ-400 дали председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Церемония транслировалась в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, где 20 мая открылась выставочная экспозиция «Росатома» к 80-летию атомной промышленности.

«Завершение изготовления реактора РИТМ-400 – знаменательное событие и для ледокольного флота, и для «Росатома», и для всей нашей страны. Реакторные установки атомного ледокола следующего поколения “Россия” позволят ему колоть льды толщиной более 4 метров. Каждому из двух реакторов, которые наделят атомоход невиданной силой, мы решили дать имена русских богатырей – Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Былинные герои совершали подвиги во имя Руси, а новые реакторы, названные их именами, помогут ледоколу “Россия” покорить суровые льды Арктики», – отметил в ходе церемонии Алексей Лихачев.

«Сегодня мы завершили изготовление первого РИТМ-400 для ледокола “Россия”, через пару месяцев – закончим второй. Обе установки направятся на верфь для монтажа на атомоходе “Россия” и станут подарком машиностроителей “Росатома” к 80-летию атомной промышленности. Завершение этого проекта открывает новые возможности в развитии Северного морского пути», – добавил глава Машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» Игорь Котов.

Реакторная установка РИТМ-400 разработана для применения в качестве основного источника энергии для атомных ледоколов нового поколения, которые статут самыми мощными в мире. Это эволюционное развитие РИТМ-200 с увеличением тепловой мощности до 315 МВт, что превосходит все имеющиеся судовые реакторные установки в мире.

Сверхмощный атомный ледокол «Россия» – головной ледокол нового проекта 10510 «Россия» будет оснащен двумя реакторными установками РИТМ-400. Судно строится на Дальнем Востоке. После ввода в эксплуатацию обеспечит круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути.

Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом» обладает большим опытом в изготовлении реакторных установок серии РИТМ. К настоящему времени изготовлены и отгружены 10 РИТМ-200 для атомоходов проекта 22220 «Арктика», «Урал», «Сибирь», «Якутия» и «Чукотка», восемь из которых уже доказали свою эффективность работы в условиях Крайнего Севера. На предприятиях дивизиона на разной стадии изготовления находятся еще 10 реакторных установок серии РИТМ для ледокольного флота России и проектов в области малой ядерной энергетики на суше и воде.

В 2018 году Правительство РФ наделило «Росатом» полномочиями инфраструктурного оператора Северного морского пути. Корпорация курирует федеральный проект «Развитие Северного морского пути», а также участвует в реализации плана развития Северного морского пути до 2035 года и инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года «Круглогодичный Северный морской путь», утвержденной распоряжением Правительства РФ. Одна из стратегических целей госкорпорации «Росатом» – сделать СМП эффективной транспортной артерией, связывающей Европу, Россию и Азиатско-Тихоокеанский регион. В декабре 2024 года утвержден федеральный проект по развитию «Большого» Северного морского пути – транспортного коридора от Санкт-Петербурга и Калининграда до Владивостока.

В 2025 году российская атомная промышленность отмечает 80-летие: 20 августа 1945 года был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии. Страна ответила на угрозу со стороны США, за четыре года создав собственное ядерное оружие (1949 год, успешное испытание бомбы РДС-1). СССР был первопроходцем и мировым лидером в мирном использовании атомной энергии: отечественные атомщики построили первую в мире АЭС (1954, Обнинск), на помощь покорителям Арктики был создан первый атомный ледокол (1959, «Ленин»). Сегодня «Росатом» продолжает разрабатывать и внедрять передовые технологии в самых разных отраслях. Госкорпорация не только строит атомные электростанции, обеспечивая чистой энергией сотни миллионов людей в десятках стран мира, но и обеспечивает работу логистического каркаса Северного морского пути, выпускает новые материалы, разрабатывает и производит препараты для ядерной медицины. Лейтмотив юбилейного года определяют три слова: гордость, вдохновение, мечта. Атомщики гордятся подвигом отцов-основателей отрасли. Их вдохновляют достижения предыдущих поколений. Они планируют покорить новые рубежи, расширяя границы возможного. 80-летие отрасли предполагается отпраздновать целым рядом мероприятий, главным из которых должен стать международный форум World Atomic Week.

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Для решения поставленных задач первостепенное значение имеет повышение объема перевозок по СМП. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия «Росатома» принимают активное участие в этой работе.