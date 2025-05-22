«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией жилой комплекс на западе Москвы

«Россети Московский регион» обеспечили электросетевой инфраструктурой жилой дом на улице Главмосстроя в Солнцево. Объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

Специалисты компании в рамках договора на технологическое присоединение установили новую трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами номиналом по 1000 кВА каждый, оборудовали ее системами телемеханики, релейной защиты и автоматики, автоматизированного учета электроэнергии.

Проложены 24 кабельные линии 0,4 и 10 кВ общей протяженностью 5,2 км. Присоединенная мощность составит 1,4 МВт и будет выдана по готовности заявителя.