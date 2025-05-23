Энергетики повысили надежность электроснабжения ряда объектов городской инфраструктуры в Люберцах и Раменском

В рамках текущей эксплуатации работниками «Мособлэнерго» были проведены мероприятия по техническому обслуживанию трех трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроснабжением ряд объектов городской и промышленной инфраструктуры г.о. Люберцы и Раменского м.о.

В мае 2025 года энергетики провели ремонтные и технические работы для улучшения качества и повышения надежности функционирования электроустановок в трансформаторных подстанциях ТП-327 и ТП-503. Данные агрегаты питают электроснабжением около 80 частных домовладений в д. Клишева и все участки в с. Новохаритоново Раменского м.о.

Также работники Люберецкого производственного отделения в рамках текущей эксплуатации провели работы по техобслуживанию ТП-161 для повышения надежности электроснабжения котельной и частного сектора в пгт Томилино г.о. Люберцы. С помощью спецоборудования сотрудники компании провели диагностику, чистку, замену деградирующих элементов, ремонт разъёмов и проводки.

Комплекс выполненных работ направлен на минимизацию риска технологических нарушений в сетях и повышение надежности электроснабжения запитанных от трех ТП объектов инфраструктуры.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.