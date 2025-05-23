Режкабель активно участвует в профильных конференциях

Сотрудники Режевского кабельного завода регулярно участвуют в отраслевых мероприятиях, способствующих развитию бизнеса и укреплению профессиональных компетенций. Посещение специализированных конференций помогает заводу устанавливать деловые связи, повышать узнаваемость бренда и способствует профессиональному развитию персонала.

Например, в апреле прошлого месяца представители службы стандартизации и метрологии приняли участие в конференции «Системы, которые изменили нас». На мероприятии были продемонстрированы основные преимущества систем менеджмента качества (СМК), а также поднята тема международных стандартов в современных реалиях. Специалисты завода поделились с участниками конференции успешным опытом внедрения СМК и регулярного прохождения сертификационного аудита по стандарту ISO 9001:2015.

В мае специалисты отдела маркетинга и продвижения участвовали в бизнес-конференции «Траектория'25», где получили ценные рекомендации экспертов по улучшению брендинга и продвижению продукта.

Также в этом месяце специалисты завода посетили международную конференцию-выставку «ПромТрансЖТ-2025: железнодорожные технологии для промышленного транспорта». В рамках мероприятия были проведены конструктивные переговоры относительно интеграции собственной номенклатуры в проекты железнодорожного сектора, а также заключены несколько соглашений о наращивании объёмов поставок кабельно-проводниковой продукции для нужд объектов железнодорожной инфраструктуры восточного региона страны.

Таким образом, активная вовлечённость специалистов «Режкабеля» в профессиональные события позволяет предприятию своевременно реагировать на изменения рынка, укреплять позиции среди партнёров и заказчиков, повышая свою конкурентоспособность и качество выпускаемой продукции.