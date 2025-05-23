Смоленская ГРЭС продолжает ремонтную кампанию 2025 года

В плановый ремонт выведен энергоблок № 1 мощностью 210 МВт.

Энергетики планируют устранить дефекты обшивки котла ТПЕ-208, осуществить замену трубопроводов аварийного слива с барабанов корпусов 1А и 1Б, выполнить замену участков труб поверхностей нагрева на четырех задних панелях топки котла корпус 1Б. Будут заменены 4 гиба паропроводов острого пара диаметром 325 мм и 2 блока гибов перепускных труб от ширмового пароперегревателя в потолочный К-1А котлоагрегата.

На турбоагрегате К-210-130-3 будут проведены ремонты подшипников, системы автоматического регулирования и парораспределения, ремонт генератора с выводом ротора, а также комплексно-диагностическое обследование и дефектация обмотки статора.

Окончание ремонтных работ в филиале «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» запланировано на июль 2025 года.