Смоленская ГРЭС продолжает ремонтную кампанию 2025 года

3 часа назад
206
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ПАО Юнипро
Авторы и источники / Правообладателям

В плановый ремонт выведен энергоблок № 1 мощностью 210 МВт. 

Энергетики планируют устранить дефекты обшивки котла ТПЕ-208, осуществить замену трубопроводов аварийного слива с барабанов корпусов 1А и 1Б, выполнить замену участков труб поверхностей нагрева на четырех задних панелях топки котла корпус 1Б. Будут заменены 4 гиба паропроводов острого пара диаметром 325 мм и 2 блока гибов перепускных труб от ширмового пароперегревателя в потолочный К-1А котлоагрегата. 

На турбоагрегате К-210-130-3 будут проведены ремонты подшипников, системы автоматического регулирования и парораспределения, ремонт генератора с выводом ротора, а также комплексно-диагностическое обследование и дефектация обмотки статора. 

Окончание ремонтных работ в филиале «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» запланировано на июль 2025 года.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Insider!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Insider