В Ставропольском крае проведут реконструкцию городского стадиона

Работы по реконструкции стадиона МКУ «Светлоградский городской стадион» проведут в Петровском городском округе Ставропольского края, сообщает RosTender.info. Заявки на участие в открытом аукционе принимают до 2 июня.

В рамках проекта будут выполнены демонтаж существующих конструкций, земляные работы, устройство новых трибун на 4000 мест с комфортабельными сидениями, укладка современного покрытия беговых дорожек, устройство системы дренажа и полива футбольного поля, установка нового осветительного оборудования, а также благоустройство территории, включая озеленение и создание зон отдыха. Проведут работы до 29.12.2026 года. Реконструкция обойдется в 232 млн рублей.