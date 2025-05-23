Xinming на WIRE 2025 — Москва ждёт вас!

Китайский производитель кабельного оборудования Xinming примет участие в 13-й международной выставке проволочной и кабельной промышленности WIRE, которая пройдет с 3 по 5 июня 2025 года в ВЦ «Тимирязев Центр» в Москве.

Выставка WIRE является авторитетной площадкой для демонстрации передовых технологий и налаживания деловых контактов в индустрии проволочного и кабельного производства и обработки. В 2025 году WIRE пройдет в альянсе с проектами «Литмаш», «Металлургия», «Трубы» и «Металлоконструкции», расширяя горизонты для участников и посетителей.

Xinming, известный китайский производитель кабельного оборудования, представит на выставке WIRE 2025 свои современные решения для кабельной промышленности, технологические новинки и возможности для профессионального диалога. Посетители смогут ознакомиться с последними разработками компании, обсудить перспективы сотрудничества и получить консультации от экспертов Xinming.

Стенд Xinming: 1С09 — легко найти, невозможно пройти мимо

Будем рады встрече с вами на WIRE 2025 – в центре событий и технологий!

Информация о выставке:

Дата: 3-5 июня 2025 года

Место проведения: ВЦ «Тимирязев Центр», Москва

Стенд Xinming: 1С09

Не упустите возможность узнать о передовых решениях для кабельной промышленности от Xinming!